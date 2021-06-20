شرطة كربلاء تنشر توضيحاً حول إصابة مرشح للانتخابات باطلاق نار

شفق نيوز/ أوضحت قيادة شرطة كربلاء، مساء الأحد، تفاصيل تعرض مرشح للانتخابات العراقي عن حزب مدني، لإصابة نتيجة إطلاق نار.

وذكرت في بيان، "من أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام، نؤكد أن ما حصل هو مشاجرة بين شخصين أدت إلى إصابتهما بجروح طفيفة نتيجة لاستخدام السلاح الناري، وهما أولاد عم وبينهما خلافات بسبب مبالغ مالية، وليس محاولة اغتيال كما روجت لها بعض المواقع الإلكترونية".

وذكر مصدر أمني في وقت سابق من مساء الأحد، أن محاولة اغتيال تعرض لها المرشح عمار الربيعي في حي الفارس بمحافظة كربلاء، بعد تعرضه لإطلاقه في جهة الصدر اليمنى.

وبين أن الربيعي نقل إلى المستشفى على الفور، دون بيان تفاصيل أكثر.

والربيعي مرشح للانتخابات التشريعية عن الحزب المدني في محافظة كربلاء.