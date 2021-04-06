سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل بسلاح RBK

Category: أمـن

Date: 2021-04-06T05:09:43+0000
شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل بسلاح RBK

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كربلاء عن القاء القبض على متهم لقيامه بجريمة قتل في ناحية الخيرات التابعة لقضاء الجدول الغربي.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة "بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام عن وجود جثة لشخص مرمية في أحد شوارع ناحية الخيرات متعرضة لخمس اطلاقات نارية من سلاح نوع RBK وجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث".

واضاف البيان " بعد جهد مهني متواصل من قبل فريق العمل الأمني أثمرت الجهود من الإطاحة بالقاتل وبعد مواجهته بالأدلة انهار واعترف بقيامه قتل المجنى عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم".

 

 

 

related

كربلاء.. الإطاحة بمتهم قتل شخصاً واخفى جثته

Date: 2020-11-01 18:23:28
كربلاء.. الإطاحة بمتهم قتل شخصاً واخفى جثته

خلافات فيسبوكية تودي بحياة كربلائي واعتقال متهمين أحدهما سرق 60 مليونا في بغداد

Date: 2021-03-21 09:00:15
خلافات فيسبوكية تودي بحياة كربلائي واعتقال متهمين أحدهما سرق 60 مليونا في بغداد

صلاح الدين.. ضحيتان بحادثين منفصلين بقضاء العلم

Date: 2020-11-06 18:59:13
صلاح الدين.. ضحيتان بحادثين منفصلين بقضاء العلم

في حادث اشبه بافلام الاكشن.. سقوط ضحايا خلال عملية تحرير رهائن في كربلاء

Date: 2020-10-27 02:12:31
في حادث اشبه بافلام الاكشن.. سقوط ضحايا خلال عملية تحرير رهائن في كربلاء

خمسة قتلى بمحاولة اقتحام القنصلية الايرانية بكربلاء ومتحدث يحذر من جسر ببغداد

Date: 2019-11-04 10:11:12
خمسة قتلى بمحاولة اقتحام القنصلية الايرانية بكربلاء ومتحدث يحذر من جسر ببغداد

كربلاء تعلن حظراً للتجوال بدءأ من غد الاثنين مع استثناء

Date: 2020-03-15 10:37:32
كربلاء تعلن حظراً للتجوال بدءأ من غد الاثنين مع استثناء

احتراق اشخاص بانفجار عند مدخل لكربلاء

Date: 2019-09-20 20:53:56
احتراق اشخاص بانفجار عند مدخل لكربلاء

شرطة بغداد تكشف عن جريمة قتل تمت تغطيتها كحادث انتحار

Date: 2021-02-15 05:31:09
شرطة بغداد تكشف عن جريمة قتل تمت تغطيتها كحادث انتحار