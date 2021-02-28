شرطة كربلاء تقبض على 8 متهمين في السيطرات الخارجية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الأحد، القبض على 8 مخالفين بتهم مختلفة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الجهود المستمرة للقسم في تنفيذ الواجبات الأمنية وتطبيق تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة في المحافظة فيما يخص حظر التجوال وتفتيش العجلات المسموح لها بالدخول، أثمرت عن القبض على شخص بحوزته مواد كحولية فيما تمكنت من القبض على 7 أشخاص وفق مواد قانونية مختلفة.

واضاف البيان؛ ان القسم ضبط ناقلة تحمل عجلة لا تحمل أرقام كما ضبطت عجلة كيا تحمل (75) كارتون مواد غذائية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تسليم جميع الحالات الى المراكز والجهات ذات العلاقة.