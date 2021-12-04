شرطة كربلاء تفكك شبكة لتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة النجف يوم السبت تفكيك شبكة لتجارة المخدرات مكونة من ستة أفراد.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود شبكة متكونة من ستة أشخاص يقومون بالمتاجرة بالحبوب المخدرة ومادة الكرستال، تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني وثلة من الضباط والمنتسبين من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لإلقاء القبض عليهم".

وأضافت، "تم نصب كمين محكم والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم نصف كيلو من مادة الكرستال وأسلحة نارية وادوات تعاطي وميزان الكتروني وحبوب مخدرة وعملة مزورة فئة مئة دولار أمريكي وكاميرات سرية واجهزة لابتوب وايباد".

وأشارت إلى أنه "تم إحالتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".