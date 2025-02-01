شرطة كربلاء تعتقل شخصاً دهس 3 فتيات ولاذ بالفرار

شفق نيوز/ تمكنت دوريات شرطة النجدة في محافظة كربلاء، يوم السبت، من إلقاء القبض على سائق متهم بدهس ثلاث فتيات، مما أدى إلى وفاة إحداهن، قبل أن يلوذ بالفرار في محاولة للهروب من العدالة.

ووفقاً لبيان صادر عن قيادة شرطة كربلاء، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد وجه قائد الشرطة، اللواء أحمد علي زويني، جميع المفارز الأمنية بملاحقة المتهم وتعقب مركبته من خلال تعميم أوصافها على جميع الدوريات عبر السيطرة المركزية.

وأضاف البيان، أن "مفارز النجدة بعد جهود مكثفة وانتشار أمني واسع النطاق، تمكنت من ضبط المتهم وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وأكدت شرطة كربلاء، بحسب البيان، "استمرارها في أداء واجباتها الأمنية بكل أمانة وإخلاص، سعياً لتعزيز الأمن المجتمعي وفرض سلطة القانون"، داعية المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مخالفة تهدد استقرار المحافظة".