شرطة كربلاء: شخص يقتل أمّه وأشقاءه الثلاثة بسبب خلاف مالي

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة كربلاء، يوم السبت، بأن شخصا أقدم على قتل أمه وثلاثة من أشقائه جراء خلافات على مبلغ من المال.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها تلقت إخبارا "ظهر اليوم السبت بوجود حادث قتل في قضاء الحسينية وعلى الفور وجه قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ومعرفة أسباب الحادث بشكل كامل والوقوف على ملابسات الجريمة وتبين أن الحادث هو مقتل أم واولادها الثلاثة داخل دارهم".

وأضاف البيان أنه "بعد التحرك السريع وجمع المعلومات الكافية من قبل مفارز قسم مكافحة الإجرام تم التوصل الى القاتل وهو أحد أفراد الأسرة وجرت عملية القتل بواسطة إستخدام سلاح (نوع بندقية كلاشنكوف)".

وطبقا للبيان فإنه "تم إلقاء القبض على القاتل، وبعد مواجهته بالادلة اعترف صراحة بقيامه بقتل أفراد أسرته بسبب خلافات عائلية حول مبلغ مالي".

كما أشارت الشرطة إلى أن "المتهم من ارباب السوابق الجنائية، وتمت إحالته الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد البيان أن "الحادث هو حادث جنائي بحت وبفضل جهود كبيرة للأجهزة الأمنية تم القبض على الجاني خلال فترة قياسية جدا".

وكان مصدر أمني، قد افاد في وقت سابق من اليوم بمقتل أم وثلاثة أطفال من عائلة واحدة في محافظة كربلاء (80 كم جنوبي العاصمة بغداد).

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حادثة القتل وقعت قرب فندق البارون (فندق سياحي في قلب مدينة كربلاء)، وسط ظروف غامضة، ودون معرفة الأسباب".

واضاف المصدر؛ ان القوات الأمنية انتقلت إلى موقع الجريمة وشرعت بالتحقيق للكشف عن الجاني والدوافع.