شرطة كربلاء تحبط بيع طفل حديث الولادة

شفق نيوز/ أحبطت قيادة شرطة كربلاء، يوم السبت، بيع طفل حديث الولادة والقت القبض على امرأتين تتاجران بالاعضاء البشرية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة من المصادر موثوقة حول وجود أمرأتين تتاجران بالاعضاء البشرية، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة إجرام كربلاء وثلة من ضباط ومنتسبي شعبة الاتجار بالبشر للتوصل الى المتهمتين ونصب كمين محكم لالقاء القبض عليهما".

واضاف، "حيث تبين أن احداهما تعمل في مستشفى النسائية والتوليد في الفلوجة بمحافظة الانبار، وكان الاتفاق هو بيع الطفل الى احد الاشخاص من محافظة بغداد مقابل مبلغ مالي، وقبل ان يتم التسليم تمت عملية القاء القبض عليهما واعترفا صراحة بالجريمة المنسوبة لهما وبذلك صدقت أقوالهما قضائياً".

وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق المادة (6) من قانون الإتجار بالبشر وإحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل، بحسب البيان.