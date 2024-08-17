شرطة طوزخورماتو تلقي بمُعنّف الطفل "حيدر خلف" القضبان

شفق نيوز/ ألقت شرطة قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، القبض على أب عنّف طفله وأودعته خلف القضبان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة قضاء طوزخورماتو (70 كم شرق محافظة صلاح الدين)، تمكنت من الوصول الى والد الطفل حيدر مصطفى والذي تعرض الى طعنات متعددة من قبل أبيه".

وأضاف المصدر أن "الأب تم القبض عليه في منزل وسط قضاء طوزخورماتو وتم نقله وفتح تحقيق معه واعترف بانه طعن ابنه بالسكين وهو يدعي انه مريض واعترف بقيامه بالطعن وهو رهن التحقيق والاحتجاز".

وحيدر مصطفى، هو طفل من أهالي قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، تعرض إلى طعنات على يد والده، الذي يعاني من مشكلات نفسية، بحسب ما تقول والدة الطفل.

وأضافت أم حيدر، لوكالة شفق نيوز، إنها تعرف السبب الذي دفعها إلى طعن ابنها الصغير، مردفة بالقول: "كنا نائمين صباحاً وقام بالاعتداء علينا والهروب الى جهة مجهولة لا نعرفها لغاية اليوم".

وذكرت أن "شدة الإصابات التي تعرض لها طفلها دعتها لإدخاله أولاً لمستشفى قضاء طوز خورماتو، ومن ثم نقله إلى المستشفى الجمهوري التعليمي وأدخل إلى ردهة خاصة واستقبلنا من قبل مدير المستشفى الطبيب محمود ماهر خضر والطفل، وما يزال يرقد في مستشفى كركوك الجمهوري".