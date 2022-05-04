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شرطة صلاح الدين تكشف "طلاسم" جريمة قتل جنائية وتعتقل المتهم

Category: أمـن

Date: 2022-05-04T18:38:12+0000
شرطة صلاح الدين تكشف "طلاسم" جريمة قتل جنائية وتعتقل المتهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بكشف ملابسات جريمة قتل "غامضة" لامرأة واعتقال المتهم بقتلها بعد أقل من ساعتين على الحادثة، فيما ضُبطت مخشلات ذهبية ومبالغ مالية وموبايل يعود للمجني عليها بحوزة القاتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة تكريت استخبر اليوم، بحصول جريمة قتل غامضة على المجنى عليها المواطنة (ن.م.ي) من اهالي منطقة تكريت".

وأضاف المصدر، أنه "بناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد، فقد تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل بأمرة مدير قسم الشرطة وقسم استخبارات ومكافحة الارهاب ومكتب الاجرام وبالتعاون مع قسم الاتصالات والمعلوماتية/ شعبة الكاميرات وبناءً على معلومات دقيقة وسرعة الاستجابة وبعد اقل من ساعتين تم التعرف على الجاني (م.ل.ق)، ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تم القاء القبض عليه في قضاء بيجي".

وبيّن المصدر انه "تم ضبط بحوزة المتهم كمية من المخشلات الذهبية ومبلغ من المال قدره 650 الف دينار وجهاز موبايل، تعود للمجنى عليها، وتم ايداعه التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقه"، لافتا الى ان "الحادث هو جنائي ومن ضمن اعمال مركز شرطة تكريت".

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