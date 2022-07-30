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شرطة صلاح الدين تكشف تفاصيل اغتيال مدني وتقبض على الجناة.. صور 

Category: أمـن

Date: 2022-07-30T11:06:17+0000
شرطة صلاح الدين تكشف تفاصيل اغتيال مدني وتقبض على الجناة.. صور 

شفق نيوز/ كشف مصدر في مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم السبت، تفاصيل حادث اغتيال مدني في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت، مؤكداً أن الحادث جنائي وبدافع الثأر العشائري.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان قيادة الشرطة وبعد تسجيل حادثة اغتيال مدني يستقل عجلة بيك اب تويوتا على طريق سامراء – تكريت  في منطقة العباسية شرعت بإجراءات تحري وتعميم أوصاف العجلة التي نفذت الهجوم  وهي نوب عذاري بيك أب يستقلها  شخصان.

 وبين أن الشخصين نفذا عملية الاغتيال بإطلاق نار من سلاح مسدس استهدفا مدنيا يقود عجلة تويوتا بدافع الثأر العشائري، مؤكدا القاء القبض على الجناة بوقت قياسي من قبل قسم شؤون السيطرات بالتعاون مع مديرية أمن الحشد الشعبي، وتم احالتهم الى الجهات التحقيقية  لاتخاذ الإجراءات اللازمة

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق  لوكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا رجلا تولد 1972 يستقل عجلة تويوتا بيك آب على طريق تكريت- سامراء في منطقة (سموم)- العباسية  جنوب شرق  تكريت بسلاح مسدس  ولاذوا بالفرار.

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