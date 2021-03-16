شرطة صلاح الدين تقبض على قاتل النساء وكربلاء تنفي العثور على جثة

شفق نيوز/ كشفت شرطة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن ملابسات حادث قتل بحق نساء عدد اثنين في منطقة الديوم بالمحافظة، فيما نفت شرطة محافظة كربلاء العثور على جثة.

وبينت مديرية شرطة صلاح الدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد جمع المعلومات الدقيقة وخلال البحث والتحري تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على المتهم الذي أقدم على قتل نساء عدد اثنين بدوافع مادية".

وأضافت المديرية أنه تم إحالة المتهم إلى القضاء لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقه اصوليا.

وفي السياق الأمني؛ قالت شرطة كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخباراً غير دقيقة دون التأكد من صحتها وان هكذا اخبار تؤدي الى محاولة زعزعة الوضع الأمني المستقر في مدينة كربلاء المقدسة أو بغية حصول الصفحات على اعجابات ومشاهدات أكثر من قبل المتابعين، مشيرا إلى ان عدة صفحات على الفيس بوك نشرت خبراً مفاده (العثور على جثة في حي البلدية بكربلاء عليها ضربات في منطقة الرأس).

وأكد البيان؛ أن "هذا الخبر كاذب وغير صحيح"، وبينت أن "ما حصل هو أن المواطنين في حي البلدية شاهدوا مواطن وهو ساقط على الأرض على وجهه وتم إبلاغ دورية النجدة على الفور، بعدها قامت الدورية بنقل المواطن الى المستشفى وقد توفي داخل مدينة الامام الحسين الطبية"، لافتا إلى أنه "لم يكن هناك أي آثار ضربات أو كدمات كون ما حصل ليس حادث جنائي مطلقاً بل إن سبب الوفاة هي وفاة طبيعية".

واشار البيان إلى أن "ذوي المتوفي وصلوا الى المستشفى وشاهدوا الحالة بأنفسهم وتأكدوا تماماً أن الحادث هو قضاء وقدر".