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شرطة صلاح الدين تعتمد خططاً جديدة لحماية ابراج الطاقة الكهربائية

Category: أمـن

Date: 2021-08-09T12:50:02+0000
شرطة صلاح الدين تعتمد خططاً جديدة لحماية ابراج الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة صلاح الدين، يوم الاثنين، عن خطط امنية جديدة لحماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية من  الهجمات المستمرة.

وقال معاون مدير العلاقات والاعلام في القيادة، العميد محمد عثمان الجبوري، لوكالة شفق نيوز، ان "تشكيلاتنا وضمن قواطع مسؤولياتها الامنية أعدت كمائن ليليلة ودوريات مستمرة لرصد اي محاولات تستهدف ابراج الطاقة خارج المناطق السكانية وفي المناطق النائية والبعيدة".

واكد انه "تم الزام مختاري المناطق السكنية بتعهدات امنية للابلاغ عن اي تحركات مريبة او محاولات تستهدف تخريب ابراج الطاقة الكهربائية وفتح قنوات التعاون المعلوماتي والاستخباري مع السكان".

وبين الجبوري ان "قسما من ابراج الطاقة تقع ضمن قواطع المسؤوليات الامنية للجيش والحشد الشعبي حسب السياقات والضوابط الامنية المعتمدة"، لافتا الى "وجود ابراج ممتدة في المناطق البعيدة والشاسعة الامتدادات مما يتطلب جهداً من الدولة لحمايتها وتأمينها من الهجمات والتهديدات".

وتعرضت عشرات الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين لهجمات تخريبية تقف وراءها عناصر داعش أو جهات مستفيدة بحسب مسؤولي صلاح الدين.

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