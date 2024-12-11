شرطة صلاح الدين تعتقل 8 أشخاص بينهم إرهابيون وسوري وأجنبي

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقال ثمانية مطلوبين بينهم أجنبي وسوري شمالي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من قسم شرطة الشرقاط تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص صادرة بحقهم أوامر قبض وفق المادة 4/ إرهاب، وشخص رابع مطلوب للجهات الأمنية، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة قادت للقبض عليهم".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية أخرى ألقت القبض مطلوب آخر في قضاء الاسحاقي صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة 4/ إرهاب أيضاً".

وأشار إلى أن "قسم شؤون السيطرات في سيطرة الشهيد اللواء الركن صباح سفر (شمال الطوز) ضبطت عجلة نوع (هونداي/ النترا) سائقها المدعو (ص. ع. س) وبصحبته المدعو (س. ك. ع) سوري الجنسية، والمدعو (ع. و. س) أجنبي الجنسية كلاهما مخالفان لشروط الإقامة، قادمين من محافظة كركوك باتجاه محافظة بغداد، وتم تسليم العجلة مع سائقها والأشخاص إلى قسم شرطة الطوز/ مركز شرطة الحي العصري".