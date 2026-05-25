شرطة صلاح الدين تعتقل شباباً لارتدائهم "البرمودا" وآخرين بتهمة بالتحرش

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، مساء يوم الاثنين، تنفيذ حملة ميدانية لمتابعة حالات التحرش وبعض الظواهر التي وصفتها بـ"السلبية" في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم مكافحة إجرام صلاح الدين نفذ حملة للحفاظ على الذوق العام والالتزام بالعادات والتقاليد المجتمعية، ومتابعة الحالات المخالفة للآداب العامة وتجوال بعض الشباب بالملابس غير اللائقة (البرمودا) في الأماكن العامة والأسواق والمتنزهات".

وفي السياق، أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "العملية أسفرت عن اعتقال 14 متهماً بقضايا تحرش وارتداء ملابس مخالفة للآداب العامة"، مبيناً أن "الموقوفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الضوابط المعمول بها".

وأشار إلى أن "الحملات ستستمر خلال الأيام المقبلة لمتابعة الظواهر التي تعد مخالفة للعادات والتقاليد والذوق العام".

وأكدت قيادة الشرطة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى "تعزيز الانضباط المجتمعي والحفاظ على الأجواء العامة بما ينسجم مع العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع".