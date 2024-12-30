شرطة صلاح الدين ترسل الوجبة الثانية من منتسبيها لحماية الحدود مع سوريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، يوم الإثنين، بأن 150 منتسباً من شرطة المحافظة باشروا في مهام حماية الحدود العراقية – السورية، فيما بين أنها الوجبة الثانية ضمن توجيهات وزير الداخلية لتعزيز أمن الحدود.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف مباشر من قبل ‏‎قائد شرطة المحافظة، توجهت قوة من أفواج طوارئ قيادة شرطة صلاح الدين للمعايشة ضمن تشكيلات قيادة قوات حرس حدود المنطقة السادسة لمدة 15 يوماً".

وأضاف المصدر، أن "هذه هي الوجبة الثانية، ومكونة من 150 منتسباً"، مبيناً أن "القوة هي لإسناد القطعات المنتشرة على طول الشريط الحدودي".

وكانت شرطة صلاح الدين قد أرسلت الوجبة الأولى المكونة من 150 منتسباً إلى الحدود العراقية - السورية في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأبلغ مصدر في شرطة صلاح الدين وكالة شفق نيوز، في حينها، بأنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل ‏‎قائد شرطة المحافظة توجهت قوة من أفواج طوارئ قيادة شرطة صلاح الدين للمعايشة ضمن تشكيلات قيادة قوات حرس حدود المنطقة السادسة لمدة 15 يوماً".

ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية الأحداث في سوريا.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا، بعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقد أكد العديد من القادة الأمنيين في العراق، بأن الحدود مؤمنة بالكامل، عبر انتشار مكثف لمختلف القطاعات فيها، كما زار العديد منهم الشريط الحدودي لمتابعة الانتشار وحمايتها من أي خرق قد يحدث.