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شرطة صلاح الدين تحبط محاولة لسرقة أعمدة الكهرباء

Category: أمـن

Date: 2022-09-08T13:22:24+0000
شرطة صلاح الدين تحبط محاولة لسرقة أعمدة الكهرباء

شفق نيوز/ أحبطت شرطة صلاح الدين، يوم الخميس، محاولة سرقة منظمة لأعمدة الكهرباء غرب تكريت.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قوة من قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية وبناء على معلومات أمنية كشفت، وأحبطت محاولة لسرقة اعمدة لخط كهرباء الضغط العالي الواقع على الطريق السريع الى الغرب من مدينة تكريت وكانت معدة للسرقة من قبل مجهولين.

واكد المصدر العثور على  30 عمود كهرباء تم اسقاطها على الارض بواسطة الية (شفل) تمهيدا لسرقتها من قبل جهة مجهولة، مشيرا إلى تسليم المواد التي تم ضبطها الى مدير قطاع كهرباء تكريت اصوليا.

واضاف أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا شاملا لكشف المتورطين فيما عممت إجراءات بحث وتحري مكثفة للوصول الى المتورطين بالجريمة التي تعد تخريبا للاقتصاد الوطني والخدمي.

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