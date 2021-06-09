شرطة سنجار توضح ملابسات اختفاء فتاتين وصلة الـPKK بالحادث

شفق نيوز/ أوضحت مديرية شرطة سنجار، يوم الاربعاء، ملابسات اختفاء فتاتين ايزيديتين من أهالي القضاء ودور حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا بذلك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "قبل مدة ليست بالبعيدة، تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الأجتماعي، خبر اختفاء فتاتين ايزيديتين من أهالي قضاء سنجار، وهناك من نشر بأنهن التحقن في صفوف حزب العمال الكوردستاني pkk وهذا ما اثار ضجة وتساءولات حول مصيرهما".

وأضافت، "بعد المتابعة الحثيثة المتواصلة، من قبل مديرية شرطة سنجار / مركز شرطة سنجار، تم الوصول الى الفتاتين".

واوضح أن "الفتاتين كانتا تسكنان عند عائلة صديقة ، وان سبب هروبهما كان بسبب مشاكلة عائلية، وجرى نقلهما لعهدة احد المخاتير، وتم الاتصال بذويهما وتمت معالجة الاشكالية مابينهم وهما بصحة جيدة سالمين و تم تسليمهما إلى عائلتيهما".