‏ شرطة أربيل تعتقل شخصاً بتهمة تهديد المواطنين

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية شرطة أربيل يوم الخميس إلقاء القبض على شخص بتهمة تهديد المواطنين.

‏وقالت شرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على شخص يدعى (ا.و.ج) وفق المادة 431 من قانون العقوبات العراقي ".

واضاف البيان انه "تم تسليم المتهم الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وتنص المادة 431 من قانون العقوبات العراقي على انه يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 431.