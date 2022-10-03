شرطة ذي قار لشفق نيوز: لا وجود لحظر التجوال في مدينة الناصرية والوضع تحت السيطرة

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء، إعلان فرض حظر للتجوال في مدينة الناصرية، فيما ارتفع عدد الإصابات في صفوف رجال الأمن الى العشرات.

وأبلغ اعلام قيادة شرطة محافظة ذي قار وكالة شفق نيوز؛ أنه لا وجود لحظر التجوال في مدينة الناصرية في الوقت الحالي والوضع تحت السيطرة.

وفي غضون ذلك؛ قال الناطق باسم ديوان محافظة ذي قار حسن محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تمت السيطرة على حريق استعلامات وكرفانات المحافظة.

وأضاف محمد؛ أن المحافظ وجه بعدم استخدام الرصاص الحي، لافتا إلى أن المتظاهرين أعلنوا براءتهم من هذه "المجموعة المخربة" على حد وصفه.

واشار إلى أنه سيتم اعتقال المتسببين وتطبيق القانون عليهم، مبينا ان "المحافظة تمتلك المعلومات الكافية عن هؤلاء المتمردين وسيتم اعتقال من يقف وراء هذه المجاميع".

وفي الأثناء؛ أبلغ مصدر أمني و كالة شفق نيوز؛ أن عدد الإصابات بصفوف القوات الامنية ارتفع إلى 33 عنصر أمني نتيجة إصابتهم بالتراشق بالحجارة مع المحتجين.