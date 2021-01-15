شرطة ذي قار تؤكد خبر شفق نيوز حول تورط زوجة المحامي بقتله مع آخر انتحر

شفق نيوز/ أكد اعلام شرطة ذي قار يوم الجمعة تورط زوجة المحامي علي الحمامي في قتله بالتعاون مع شخص آخر من اهالي محافظة بغداد.

وقال الاعلام في بيان صدر اليوم، إنه تم كشف ملابسات جريمة قتل المحامي علي الحمامي التي وقعت بقضاء الشطرة شمال ذي قار اول الشهر الجاري، حيث حامت الشكوك حول زوجة المجنى عليه المتهمة ( س . ح . م ) تولد 1972 تعمل مديرة مدرسة تسكن الشطرة الحي العسكري.

واضاف انه من خلال التحقيق وجمع المعلومات وتقاطعها ومواجهة المتهمة بالادلة المتوفرة ضدها انهارت واعترفت بانها كانت على خلافات مع زوجها وتم الاتفاق مع شخص من اهالي محافظة بغداد تربطها به علاقة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي على ارتكاب الجريمة وتنفيذها .

وتابع البيان انه دونت اقوالها قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي واصدار امر قبض قضائي بحق المتهم الاخر وعلى ضوء المعلومات تم مداهمة محل تواجد المتهم والذي سارع واطلق النار على نفسه منتحرا حال وصول القوة .

وكشف مصدر أمني في قيادة شرطة ذي قار، في وقت سابق اليوم، تفاصيل "صادمة" عن جريمة مقتل المحامي علي الحمامي في قضاء الشطرة شمالي المحافظة الأسبوع الجاري.

والحمامي يشغل منصب نقيب محامي الشطرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة الشرطة توصلت لتفاصيل صادمة عن مقتل الحمامي، حيث اتضح أن الجناة الذين ارتكبوا الجريمة كل من زوجة المجني عليه الثانية، وعشيقها ضابط الاستخبارات، وشخص ثالث تم استئجاره لتنفيذ العملية".

وفي تفاصيل الجريمة قال المصدر، إن العملية تمت بعد خروج زوجة المجني عليه الثانية من المنزل بعد شجار مفتعل مع زوجها المحامي، بعدها بوقت قصير قصد منزله شخصان (الضابط وشريكه) بحجة أنهما يريدان توكيله- المحامي- بدعوى قضائية، لينفذا فور دخولها الجريمة بقتله خنقاً حتى الموت.

وأضاف أن القوات الأمنية وبعد التحقيق بالقضية، اعتقلت زوجة المجني عليه، وما تزال تبحث عن الجاني الثالث.

وفيما يخص ضابط الإستخبارات، قال المصدر الأمني، "إن الضابط بعد علمه بانكشاف أوراق القضية أقدم على الانتحار داخل مقره الأمني في بغداد، حيث كانت قوة من خلية الصقور متجهة لاعتقاله".