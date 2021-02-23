شرطة ذي قار تنشر صور جرحاها وتوجه طلباً للجميع

شفق نيوز/ طالبت شرطة ذي قار جنوبي العراق، الثلاثاء، الجميع بوضع حد "للاعتداءات" على أفرادها خلال الاحتجاجات الدامية التي تشهدها الناصرية مركز المحافظة منذ يومين.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما يحدث في الناصرية من اوضاع لا تسر صديق ولا عدو".

وأضافت، أن "ضباط ومنتسبي شرطتنا يتعرضون اليوم الى الاعتداءات بأنواع الطرق منها ( الرشق بالحجارة و الطعن والجرح باستخدام الآلات الجارحة والراضة)".

ودعت شرطة ذي قار، الجميع، الى "التدخل للحد من الاعتداءات المغرضة على قواتنا والتي تسببت يومي امس واليوم بجرح العديد منهم وقبلها شهدتم تعرض احد منتسبينا للقتل غدرا اثناء تأدية واجبه لحماية المتظاهرين".

وتابعت، "على الجميع ان يأخذون دورهم؛ الشيوخ واولياء الامور والاباء والامهات للحد من اعتداء المتظاهرين على اخوتكم مما يولد الاحتكاك الذي قد يتسبب بفقدان الاحبة".

وأردفت بالقول، "افسحوا لنا المجال في تطبيق الحظر الوقائي حيث هناك عدو كبير خفي لا يميز بين متظاهر ومنتسب كبير وصغير. قفوا معنا بامتثالكم للقوانين ومطالبكم ومظاهراتكم التي هي حق مشروع لتكون بشكل حضاري بعيدا عن العنف والاعتداء والفوضى".

وسقط متظاهران وأصيب عشرات آخرون من المتظاهرين وأفراد الشرطة خلال صدامات عنيفة رافقت احتجاجات في الناصرية على مدى يومين تطالب بإقالة المحافظ.