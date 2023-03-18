شرطة ذي قار تكشف ملابسات جريمتي قتل غامضتين

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ذي قار، يوم السبت، عن تفكيك خيوط جريمتين غامضتين شهدتهما المحافظة خلال الايام الاربعة الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "جهاز مكافحة الاجرام تمكن من فك ملابسات جريمة قتل الدكتور عقيل الناصري، التي حدثت قبل أيام، بعد التوصل لاثنين يشتبه بأنهما قتلا الضحية عبر كاميرات المراقبة، وتمكنت القوات الامنية من اعتقال شخصين اثنين، وهما قيد التحقيق لغاية".

واضاف المصدر، ان "الجريمة الثانية تمثلت باعتقال قاتل شاب مراهق بعمر 17 عاما في ناحية الفضلية الثلاثاء الماضي، حيث تبين ان القاتل هو احد اقرباء والده".

وبين ان "سبب الجريمة هو خلافات عائلية أبرزها خلافات مالية مع ذويه، والقاتل في الستينيات من العمر".