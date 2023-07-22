شرطة ذي قار تعتقل شخصين أطلقا النار عشوائياً وأصابا مواطنين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم السبت، القبض على متهمين اثنين أطلقا النار بشكل عشوائي واصابا مواطنين.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة ذي قار تلقت بلاغاً حول مشاجرة في شارع النيل بمدينة الناصرية بين أشخاص مجهولين الهوية أطلقوا النار بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة شخصين من المارة، وعلى الفور وجه قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيگاني بالايعاز الى قسم بلدة الجزيرة بالتحري للكشف عن هوية المتهمين وتقديمهم للعدالة".

وأضافت أنه "بإشراف مدير القسم العميد علي جبار وبمشاركة ضباط المراكز وخلال وقت قياسي وبأقل من ساعة تم تحديد المتهمين وتنفيذ امر القبض بحقهما وتبين أنهما من أرباب السوابق"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة قانونيا بحقهما".