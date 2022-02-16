شرطة ذي قار تعتقل "الحوكي".. متهم بالإرهاب والقتل والمخدرات

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأربعاء، اعتقال (الحوكي) المتهم بالارهاب والشروع بالقتل، وبحوزته أسلحة ومواد مخدرة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سرية طوارئ قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ، وبإشراف مدير القسم العميد الحقوقي جبار سالم، تمكنت عبر كمين محكم من استدراج والقبض على المتهم (ع.ك) الملقب (بالحوكي) المطلوب وفق المواد (4 إرهاب) و(405 شروع بالقتل) والقرار (570)".

وأضافت الشرطة، أن "المتهم ضُبط بحوزته مواد مخدرة وبندقية كلاشنكوف ورمانة هجومية"، مؤكدة في الوقت نفسه "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".