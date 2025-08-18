شرطة ذي قار تطيح بـ"الشيخ"

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بالقبض على "الشيخ" وهو تاجر مخدرات في مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة أطاحت بتاجر مخدرات في الستينيات من عمره يلقب بـ(الشيخ)، في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية عثرت بحوزة التاجر على 300 غرام مخدرات وأسلحة نوع كلاشنكوف وتمت مصادرتها"، مبيناً أنه "تم اعتقاله بناء على أوامر قبض صادرة من القضاء وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".