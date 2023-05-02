شرطة ذي قار: الاطاحة بالمتهمين الـ 5 الآخرين من منفذي جريمة قتل التربوي حسان

شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيگاني، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية خاطفة لملاحقة قاتلي التربوي الأستاذ علي حسان.

وقال قائد الشرطة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن استمرار الجهد الاستخباري والمهني من قبل فريق العمل الذي تم تشكيله باشرافه شخصيا للكشف عن الجناة في الجريمة التي وقعت بقضاء الشطرة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية المختصة، اسفر خلال وقت قياسي بالتوصل إلى المتهمين وتحديد تحركاتهم في محاولة فاشلة للفرار من العدالة.

وأضاف الخيگاني: على الفور وبسرعة الاستجابة من قبل القوة المكلفة بالواجب تم ضرب طوق أمني حول محل تواجدهم واجراء المداهمات والقاء القبض على الجناة كل من المتهم ( م.ح.غ ) والمتهم ( ا.س.غ ) والمتهم ( ع.س.غ ) والمتهم ( س.غ.ه‍ ) والمتهم ( ح.م.ح ) والذين سيتم تقديمهم للقضاء حتى ينالوا جزائهم العادل ،

وكان الخيگاني قد أعلن أمس الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد المتهمين في تنفيذ جريمة قتل "الأستاذ علي حسان خضير الهلالي" مسؤول الشعبة الإدارية في قسم تربية الشطرة والذي اغتيل أول أمس الأحد في قضاء الشطرة.

والأحد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم على مسؤول قسم الموارد البشرية بمديرية تربية الشطرة في ذي قار، واردوه قتيلاً على الفور.