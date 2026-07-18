شرطة ديالى: منتسب مكافحة الإجرام قُتل بسبب خلاف مالي ولم ينتحر

شفق نيوز- ديالى

كشفت شرطة محافظة ديالى، يوم السبت، أن حادثة مقتل أحد منتسبي مكافحة إجرام خانقين في قضاء جلولاء قبل أيام تمت بفعل شخص كان برفقته ساعة وقوع الجريمة بسبب خلافات مالية، وليس كما ما أشيع من أنباء عن انتحار المنتسب.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التحقيقات في القضية استمرت 48 ساعة وبعد الاطلاع على تقرير الأدلة الجنائية، تم استجواب المتهم ما أسفر عن كشف ملابسات الجريمة بالكامل.

وكانت أنباء قد تداولت معلومات عن إقدام منتسب في مديرية مكافحة الإجرام، الخميس الماضي، على إنهاء حياته بواسطة إطلاق عيار ناري على رأسه باستخدام مسدس نوع "كلوك" داخل مدينة جلولاء شمال شرقي ديالى، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث يعود إلى معاناة المنتسب من ديون مالية متراكمة.