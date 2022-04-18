شرطة ديالى تنفي نسف مرقد ديني.. وشفق نيوز تنشر اثار الدمار والتفجير

تحصلت وكالة شفق نيوز، على صور تظهر اثار تفجير مزار ديني للمسلمين السنة في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وبينت الصور، انهيار مبنى المرقد الديني الذي استهدفه تنظيم "داعش" في ديالى صباح اليوم الاثنين، في وقت تنفي شرطة المحافظة، وقوع الحادثة وتصفها بـأنها أخبار "عارية عن الصحة".

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد محمد حسن، إن الاخبار التي مفادها "عصابات داعش الارهابية تشن هجوماً على قرية زهرة وتشتبك مع القوات الامنية وتتمكن من تفجير مرقد ديني في المحافظة "عارية عن الصحة"، معتبراً في بيان صحفي، أن "الغرض منها التأثير في الرأي العام والترويج للفتن جديدة وزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة".

وأضاف العميد نهاد محمد حسن أن قيادة الشرطة ستحتفظ بحقها برفع دعوى قضائية بحق وسائل الاعلام والمروجين للشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موجهاً بضرورة اعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية".

وابلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن 4 مسلحين من داعش اشتبكوا مع قوات الأمن فجر اليوم الاثنين في محيط مرقد (الشيخ شعبان) في أطراف قرية زهرة التابعة لناحية العبارة، تخلله اطلاق قذائف هاون، قبل أن تمكن العناصر المهاجمة من التسلل الى المرقد وتفجيره بعبوات ناسفة.

وودعت ديالى حرب تفجير المراقد والمزارات الدينية منذ عام 2009 بعدما قام عناصر تنظيم القاعدة آنذاك بتفجير وتدمير عشرات المراقد والمزارات الدينية بسبب عدم جاهزية قوات الأمن وسيطرة التنظيم على أغلب المناطق الساخنة.