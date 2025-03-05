شرطة ديالى تنفي محاولة اغتيال في المحافظة: مشاجرة بين مسؤول وأقاربه

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم الأربعاء، حصول محاولة اغتيال لمسؤول في مديرية كهرباء المحافظة، معتبرة الأمر مشاجرة مع أحد أقرباء المسؤول بسبب نصب محولة كهربائية، تطورت لاستخدام السلاح وإصابة المسؤول.

وقال إعلام القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة ديالى، تنفي حصول محاولة اغتيال بحق وكيل مدير توزيع كهرباء ديالى المهندس سعد حسين ردام التميمي"، مؤكداً أن "الحادث مشاجرة نتيجة خلاف بينه وبين أحد أقربائه على نصب محولة للقدرة الكهربائية في قضاء المقدادية".

ولفت إلى أن "قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، وجه بتشكيل فريق أمني مختص للتحقيق بالحادث وتكثيف عمليات البحث والتحري عن طرف المشاجرة الهارب الذي أقدم على إصابة المهندس سعد حسين ردام التميمي، وإصابة شخص آخر بعيارات نارية نتيجة الخلاف ولاذ بالفرار، من أجل إلقاء القبض عليه لينال جزائه العادل".

وعبرت قيادة الشرطة، بحسب البيان، عن أسفها على "الصفحات الرسمية التي نشرت هذه الأخبار المضللة لإيهام الرأي العام وتحريف المعلومات من حادث مشاجرة إلى عملية اغتيال دون معرفة تداعيات وخطورة هذه الأخبار خصوصاً في ظل الإنجازات والجهود الاستثنائيّة التي تقدمها قيادة الشرطة، لا سيما في شهر رمضان المبارك".

وأشارت قيادة الشرطة إلى أنها ستتخذ "الإجراءات القانونية كافة بحق أصحاب الصفحات الرسمية وغير الرسمية التي تناولت هذا الخبر، دون تأكيد المعلومات من المصادر الرسمية".

وكانت مديرية توزيع كهرباء الوسط، قد كشفت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن محاولة اغتيال استهدفت مدير فرع توزيع كهرباء ديالى، أسفرت عن إصابته بإطلاقات نارية، مؤكدة نجاته، وسيخضع لعملية جراحية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نستنكر العملية التي قام بها البعض لاغتيال وكيل مدير فرع توزيع كهرباء ديالى المهندس سعد حسين ردام التميمي".

ولفتت إلى أن العملية "أدت إلى تعرض التميمي لاطلاقات نارية وسيخضع لعملية جراحية بعد قليل".