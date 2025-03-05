شرطة ديالى تنفي محاولة اغتيال في المحافظة: مشاجرة بين مسؤول وأقاربه

شرطة ديالى تنفي محاولة اغتيال في المحافظة: مشاجرة بين مسؤول وأقاربه
شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم الأربعاء، حصول محاولة اغتيال لمسؤول في مديرية كهرباء المحافظة، معتبرة الأمر مشاجرة مع أحد أقرباء المسؤول بسبب نصب محولة كهربائية، تطورت لاستخدام السلاح وإصابة المسؤول.
وقال إعلام القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة ديالى، تنفي حصول محاولة اغتيال بحق وكيل مدير توزيع كهرباء ديالى المهندس سعد حسين ردام التميمي"، مؤكداً أن "الحادث مشاجرة نتيجة خلاف بينه وبين أحد أقربائه على نصب محولة للقدرة الكهربائية في قضاء المقدادية".
ولفت إلى أن "قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، وجه بتشكيل فريق أمني مختص للتحقيق بالحادث وتكثيف عمليات البحث والتحري عن طرف المشاجرة الهارب الذي أقدم على إصابة المهندس سعد حسين ردام التميمي، وإصابة شخص آخر بعيارات نارية نتيجة الخلاف ولاذ بالفرار، من أجل إلقاء القبض عليه لينال جزائه العادل".
وعبرت قيادة الشرطة، بحسب البيان، عن أسفها على "الصفحات الرسمية التي نشرت هذه الأخبار المضللة لإيهام الرأي العام وتحريف المعلومات من حادث مشاجرة إلى عملية اغتيال دون معرفة تداعيات وخطورة هذه الأخبار خصوصاً في ظل الإنجازات والجهود الاستثنائيّة التي تقدمها قيادة الشرطة، لا سيما في شهر رمضان المبارك".
وأشارت قيادة الشرطة إلى أنها ستتخذ "الإجراءات القانونية كافة بحق أصحاب الصفحات الرسمية وغير الرسمية التي تناولت هذا الخبر، دون تأكيد المعلومات من المصادر الرسمية".
وكانت مديرية توزيع كهرباء الوسط، قد كشفت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن محاولة اغتيال استهدفت مدير فرع توزيع كهرباء ديالى، أسفرت عن إصابته بإطلاقات نارية، مؤكدة نجاته، وسيخضع لعملية جراحية.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نستنكر العملية التي قام بها البعض لاغتيال وكيل مدير فرع توزيع كهرباء ديالى المهندس سعد حسين ردام التميمي".
ولفتت إلى أن العملية "أدت إلى تعرض التميمي لاطلاقات نارية وسيخضع لعملية جراحية بعد قليل".