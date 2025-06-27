شرطة ديالى تنفي حالة تسليب: مفتعلة والمدعي "مديون"

شفق نيوز – ديالى

نفت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم الجمعة، حدوث حالة سلب اموال لمواطن عبر إطلاق النار على سيارته، فيما بينت أن الحادثة "مفتعلة" وأن الرصاص أطلق من داخل السيارة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وجود حادثة تسليب في قضاء المقدادية، نؤكد أن الحادث لا يندرج ضمن هذا الإطار الجنائي".

وأضافت "بعد فحص الأدلة من قبل خبير الأدلة الجنائية، تبين وجود وشم بارودي (وشم ناتج عن الاحتكاك بالمقذوف الناري) على ملابس المصاب، ما يشير إلى إطلاق النار من داخل العجلة إلى خارجها، وليس العكس كما ادعى المصاب".

وبينت "كما تم الاستماع إلى أقوال شهود عيان كانوا قريبين من موقع الحادث، وقد نفوا وجود أي أشخاص بالقرب من عجلة المصاب وقت وقوع الحادث، الأمر الذي يثير الشكوك حول صحة روايته"، مبينة "تشير المعطيات الأولية إلى أن المصاب قد يكون افتعل الحادث لإيهام القوات الأمنية بأنه تعرّض للتسليب، في حين تفيد المعلومات المتوفرة بأنه مطالب بمبالغ مالية لعدة أشخاص".

وأشارت إلى أنه "تم تدوين أقوال المصاب والشهود أصولياً، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في إطار التحقيق".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد ظهر اليوم الجمهة، بحدوث عملية تسليب لمواطن في طريق المقدادية، عبر إطلاق النار عليه داخل سيارته ما أدى لإصابته في قدمه، وتمت سرقة 20 مليون دينار عراقي.