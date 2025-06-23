شرطة ديالى تكشف هوية منفذي اغتيال مقاول في المحافظة: بينهم خلافات مالية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، مساء اليوم الاثنين، عن كشف هوية منفذي اغتيال المقاول عباس المهداوي والقبض عليهم، مبينة أن جريمة الاغتيال تعود أسبابها لخلافات مالية بين منفذي الجريمة والضحية.

وقالت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على إثر وقوع جريمة قتل المواطن عباس كاظم المهداوي، في قضاء المقدادية، وجّه قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية بتشكيل فريق عمل أمني مختص للتحقيق في ملابسات الحادث وكشف الجناة".

وبينت أنه "بعد إجراء التحريات ومتابعة كاميرات المراقبة، تم التعرف على نوع العجلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، إضافة إلى تحديد هوية الشخص الذي كان يستقل العجلة أثناء وقوع الحادث، ومن خلال متابعة التحقيق وجمع الأدلة، تبيّن وجود خلاف مالي سابق يتعلق بدور ومجمعات سكنية بين المجني عليه وعدد من المتهمين".

ولفتت إلى أنه "تم الاستماع إلى إفادات المشتكين والمتهمين، بالإضافة إلى شهادة عدد من شهود العيان، وتم عرضها أمام قاضي التحقيق المختص، الذي قرر إصدار أوامر قبض بحق اثنين من المتهمين المشتركين في الجريمة".

وأكدت قيادة شرطة ديالى أنها مستمرة بـ"متابعة تفاصيل القضية بكل جدية وشفافية، وستُطلع الرأي العام على مجريات التحقيق الكاملة حال استكمال الإجراءات القانونية".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من مساء الاثنين، لوكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار صوب مقاول يدعى عباس المهداوي، في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل المهداوي، على الفور وفرار المهاجمين"، مبيناً أن "القوات الأمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث للوصول إلى الجناة".