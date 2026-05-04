شرطة ديالى تكشف حقيقة "انتحار بعقوبة": جريمة قتل والزوج في قبضة الأمن

شفق نيوز- ديالى

نفت قيادة شرطة ديالى، يوم الاثنين، تسجيل حالة انتحار لفتاة داخل منزلها في قضاء بعقوبة، مؤكدة أن الحادث جنائي ناجم عن جريمة قتل.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قائد شرطة ديالى وجّه بتشكيل فريق أمني مختص ضمّ مفارز من شرطة بعقوبة الجديدة، وقسم مكافحة الإجرام، والاستخبارات، وخبراء الأدلة الجنائية، للتحقق من ملابسات الحادث.

وأضافت أن التحقيقات المكثفة وجمع الأدلة أظهرا أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات عائلية، حيث أقدم الزوج على قتل زوجته خنقاً، قبل أن يحاول تضليل الجهات المختصة عبر إيهامها بأنها حالة انتحار، من خلال ربط شال الضحية بمروحة سقفية بعد تنفيذ الجريمة.

وأشارت القيادة، إلى إلقاء القبض على المتهم خلال أقل من ساعتين من وقوع الجريمة، حيث اعترف صراحة بارتكابها.

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق، وكالة شفق نيوز، بانتحار فتاة متزوجة داخل منزلها في أطراف بعقوبة، مرجحاً أن الحادث ناجم عن ضغوط ومشكلات عائلية.