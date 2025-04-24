شرطة ديالى تكشف تفاصيل مقتل الطفلة "رقية"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على قاتل الطفلة "رقية" والذي تبين أنها شقيقها، بعد ثلاث ساعات من ارتكاب الجريمة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد الإخبار الذي ورد الى مفارز شرطة بعقوبة عن اختفاء طفلة في حي التحرير، تم تشكيل فريق أمني مشترك من قسم شرطة قضاء بعقوبة ومكتب مكافحة إجرام بعقوبة ومكتب استخبارات التحرير ومفارز شرطة النجدة والدوريات ودوريات فوج طوارئ ديالى السابع للبحث والتحري عن الطفلة "رقية".

وأضافت أنه بعد متابعة كاميرات المراقبة وتفتيش المنطقة تم العثور على جثتها في أحد هياكل البناء وقد تعرضت للقتل بطريقة بشعة، وبعد التحقيق وجمع المعلومات من قبل الفريق الأمني تبين أن شقيقها الذي يبلغ من العمر 14 سنة هو الذي أقدم على ارتكاب جريمة القتل بحق المجنى عليها وهي بعمر ست سنوات.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد التحقيق وتدوين أقواله وقد اعترف بارتكابه الجريمة وتم إيداعه التوقيف لينال جزائه العادل.

وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر أمني بالعثور على جثة طفلة بعمر 4 سنوات مقتولة بطريقة بشعة داخل هيكل بمنطقة التحرير في بعقوبة مركز محافظة ديالى.