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شرطة ديالى تكشف تفاصيل جريمة مروعة.. شاب يقتل خاله بسبب "الإرث"

Category: أمـن

Date: 2021-08-25T14:18:04+0000
شرطة ديالى تكشف تفاصيل جريمة مروعة.. شاب يقتل خاله بسبب "الإرث"

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة ديالى اليوم الأربعاء، تفاصيل حادثة مقتل رجل مسن على يد ابن شقيقته في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان قوات من الشرطة وبعد عمليات تحري ومتابعة تمكنت من اعتقال شاب ثلاثيني قاتم بقتل خاله المسن البالغ من العمر 80 عاما في قرية (جديدة الاغوات)  طعنا بالسكين بسبب خلافات على "الإرث".

واضاف ان "المتهم اعترف بارتكابه الجريمة وتم احالته الى الجهات القضائية المختصة".

وافاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز في وقت سابق بالعثور على جثة رجل مسن مقتولا داخل بستان في قرية جديدة الاغوات في اطراف الخالص، وعلى جسده آثار طعنات بآلة حادة.

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