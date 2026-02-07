شرطة ديالى تعلن القبض على نزيل "الإيدز" الهارب

شفق نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم السبت، القبض على المتهم الهارب "همام مصطفى" بعد يوم من فراره من سجن مكافحة إجرام المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم إلقاء القبض على المتهم الهارب همام مصطفى، الذي كان قد فرّ من سجن مكافحة إجرام ديالى، وذلك بعد متابعة أمنية مكثفة وجهد استخباري متواصل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني في ديالى لوكالة شفق نيوز باتخاذ إجراءات انضباطية بحق ثلاثة ضباط وأربعة منتسبين عقب هروب نزيل كان موقوفاً على خلفية اتهامه بقتل أفراد من عائلته قبل ثلاث سنوات.

وبين المصدر أن النزيل، المشتبه بإصابته بالإيدز، تمكن من الهروب عبر فتحة التهوية في موقف قيادة شرطة ديالى، حيث كان معزولاً في مكان خاص، قبل أن يفرّ باتجاه منطقة مجاورة وسط مدينة بعقوبة.