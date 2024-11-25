شرطة ديالى تعتقل طفلاً بعمر 5 سنوات أضرم النار بمحل تجاري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، باعتقال طفل بعمر خمس سنوات أضرم النار في محل للمواد الإنشائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في محل للمواد الكهربائية والإنشائية في مدينة بعقوبة، وبعد متابعة كاميرات المراقبة تبين أن طفلاً هو من أضرم النار بالمحل".

وأضاف أن "الشرطة قامت بتتبع الطفل وإلقاء القبض عليه ليتبين أنه بعمر خمس سنوات وتوقيفه للتحقيق معه لمعرفة ما إذا كان أضرم النار عبثاً أم بتوجيه من شخص ما".