شرطة ديالى تطيح بشخص أقدم على إحراق زوجته حتى الموت

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، يوم الأحد، القبض على متهم أقدم على إحراق زوجته حتى الموت، في جريمة مروعة شهدتها إحدى مناطق المحافظة.

وقال عطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم (ا. ل. د) اعتُقل وفق المادة 405 من قانون العقوبات، وذلك عقب قيامه بإضرام النار بزوجته داخل منزلهما إثر خلاف عائلي، ما تسبب في وفاتها متأثرة بإصابتها البليغة".

وأضاف أن "فريقاً أمنياً مشتركاً من مديرية مكافحة الإجرام وقسم شرطة هبهب، وبتوجيه مباشر منه تمكن من كشف ملابسات الحادث وإلقاء القبض على الجاني في توقيت متزامن مع وقوع الجريمة"، مؤكداً "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".