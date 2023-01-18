شرطة ديالى تتعقب مخالفي الإقامة ومهربي العمالة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإطلاق حملة لملاحقة مخالفي الإقامة ومهربي العمالة إلى ديالى من المحافظات المجاورة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قسم السيطرات الخارجية ونقاط التفتيش شرعت بحملة مكثفة لملاحقة وتعقب المال الاجانب من مخالفي ضوابط الاقامة ومهربي العمالة من بغداد والمحافظات الشمالية نحو ديالى".

وأضاف أن "الحملة تشمل تدقيق ونصب نقاط تفتيش للتحري عن جميع الوافدين الى المحافظة ترافقها خطة وتنسيق استخباري مع الوكالات الأمنية المختصة"، مشيراً إلى أن "الحملة تهدف الى منع تسلل عناصر مشبوهة مع العمال الأجانب والحد من استغلال بعض الجهات والأشخاص للعاملين الأجانب عبر طرق تهريب غير قانونية مرورا بديالى".

ولفت إلى "اعتقال العشرات من الأجانب المخالفين لشروط الإقامة عند مداخل ديالى مع المحافظات الشمالية وبغداد"، مبيناً أن "أغلب المخالفين قدموا من كركوك والمحافظات المحيطة".

وبرزت في ديالى ومحافظات عدة، ظاهرة استغلال العمالة الأجنبية بطرق تهريب غير قانونية والتزوير والرشاوى.