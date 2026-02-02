شرطة بغداد تحبط تهريب أجانب متخفين داخل صهريج ( فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شرطة بغداد، يوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب أجانب مخالفين لشروط الإقامة، بعد ضبط عجلة حوضية نوع (تريلة مان) بداخلها 24 شخصاً من الجنسية الأجنبية، كانوا متخفين بطريقة احترافية لغرض التهريب.

وذكرت الشرطة، في بيان ارفقته بمقطع فيديو، أن مفارز قسم سيطرة الراشدية، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت من ضبط العجلة أثناء تنفيذ واجباتها الأمنية، حيث تبيّن وجود الأشخاص بداخل الصهريج.

وأضافت أن الأشخاص المضبوطين جرى إيداعهم التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولياً.