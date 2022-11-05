شرطة بغداد تلقي القبض على 10 أجانب مخالفين لشروط الإقامة

شفق نيوز/ ألقت قوات شرطة بغداد، يوم السبت، القبض على عشرة مخالفين لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة.

وذكر بيان لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على عشرة أجانب مخالفين لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة حيث تم التأكد من اوراقهم وتبين أنهم مخالفين لشروط الإقامة حيث تم اصطحابهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت مديرية شؤون الإقامة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على 102 مخالفين في مناطق الرصافة.