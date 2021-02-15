شرطة بغداد تكشف عن جريمة قتل تمت تغطيتها كحادث انتحار

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة بغداد، يوم الاثنين، عن ملابسات جريمة قتل تمت التغطية عليها على أنها حادثة انتحار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مركز شرطة الدورة، (جنوبي العاصمة بغداد)، تلقى بلاغاً بوجود حادث انتحار ضمن قاطع المسؤولية وتم التحرك على الفور وتشكيل فريق عمل من محققي القيادة للكشف عن ملابسات الحادث.

وأضافت أن فريق العمل وبعد التعمق بالتحقيق مع أحد المشتبه بهم تبين انها جريمة قتل وليست انتحار، مشيرة الى القاء القبض على المتهم الذي اعترف صراحة بقيامه بقتل الضحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.