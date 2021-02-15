سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة بغداد تكشف عن جريمة قتل تمت تغطيتها كحادث انتحار

Category: أمـن

Date: 2021-02-15T05:31:09+0000
شرطة بغداد تكشف عن جريمة قتل تمت تغطيتها كحادث انتحار

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة بغداد، يوم الاثنين، عن ملابسات جريمة قتل تمت التغطية عليها على أنها حادثة انتحار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مركز شرطة الدورة، (جنوبي العاصمة بغداد)، تلقى بلاغاً بوجود حادث انتحار ضمن قاطع المسؤولية وتم التحرك على الفور وتشكيل فريق عمل من محققي القيادة للكشف عن ملابسات الحادث.

وأضافت أن فريق العمل وبعد التعمق بالتحقيق مع أحد المشتبه بهم تبين انها جريمة قتل وليست انتحار، مشيرة الى القاء القبض على المتهم الذي اعترف صراحة بقيامه بقتل الضحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

related

بغداد.. امرأة تتفق مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في المجاري

Date: 2020-09-06 08:31:25
بغداد.. امرأة تتفق مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في المجاري

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

شاب يفجع عائلته بقتل شقيقتيه شمالي بغداد

Date: 2020-09-09 09:03:26
شاب يفجع عائلته بقتل شقيقتيه شمالي بغداد

قتيل وجرحى باشتباكات عشائرية عنيفة ببغداد

Date: 2020-10-25 17:52:45
قتيل وجرحى باشتباكات عشائرية عنيفة ببغداد

بالعراق .. قتل ارهابيين واعتقال متورط بمجزرة واحباط تهريب مخدرات عبر محامٍ

Date: 2020-07-15 14:02:30
بالعراق .. قتل ارهابيين واعتقال متورط بمجزرة واحباط تهريب مخدرات عبر محامٍ

انتشار "عصابات تأجير" في العراق ومسؤول رفيع يكشف تفاصيلها

Date: 2019-05-25 09:53:14
انتشار "عصابات تأجير" في العراق ومسؤول رفيع يكشف تفاصيلها

الحشد الشعبي يغلق مقارا مخالفة في العاصمة بغداد

Date: 2020-12-15 21:56:42
الحشد الشعبي يغلق مقارا مخالفة في العاصمة بغداد

مكافحة الارهاب ينشر قواته في بغداد تحسباً لـ"العبث"

Date: 2019-10-27 09:17:05
مكافحة الارهاب ينشر قواته في بغداد تحسباً لـ"العبث"