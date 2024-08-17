الكشف عن جريمة خطف "مفتعلة" للإيقاع بمدير دائرة وأب يقتل أبنه في بغداد

شفق نيوز/ افادت شرطة بغداد الرصافة، يوم السبت، بجريمة خطف مفتعلة للإيقاع بأحد مدير الدوائر بالاتفاق مع موقوف بالسجن.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه بعد ورود إخبار من أحد المواطنين ادعى تعرضه للخطف من قبل اشخاص معروفين من قبله يستقلون عجله نوع "تاهو" ضمن منطقة باب المعظم بتاريخ من 13 من شهر آب/أغسطس الجاري، واطلقوا سراحه يوم 16 من الشهر ذاته ضمن سريع محمد القاسم بعد تعرضه للتعذيب بالات جارحة.

ووفقا للبيان، فقد تم تشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة بغداد الجديدة، والتوجه إلى المستشفى وتدوين أقوال المواطن المخطوف، ولدى التعمق بالتحقيق حول صحة ادعائه.

وأضاف البيان انه تبين حادث الخطف مفتعل من قبله، وقد قام بهذا العمل بالاتفاق مع أحد الموقوفين داخل السجن، والهدف منه لصق التهمة إلى (مدير احد الدوائر) ضمن منطقة الاعظمية ببغداد لوجود خلافات مع المتهم الموقوف.

وتابع البيان أنه تبين أنه خلال فترة ادعائه بالخطف كان في محافظة أربيل، ولدى الكشف عليه من قبل الاطباء تبين أن الإصابات مفتعلة من قبله ليتم إيداعه التوقيف لإكمال التحقيق معه.

وأفاد مصدر في الشرطة العراقية، في وقت سابق من اليوم، بالعثور على رجل مختطف مكبل اليدين ومعصوب العينين حالته الصحية غير مستقرة مرميا على قارعة طريق شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، انه تمت ملاحظة دوريات النجدة لمنطقة "بغداد الجديدة" واقفة بالقرب من شخص تبيّن أنه معصوب العينين، ومكبل اليدين.

وأوضح المصدر، أن هذا الشخص يبلغ من العمر 50 عاماً، وتبين أنه - وحسب ادعائه - مخطوف قبل 4 ايام في منطقة باب المعظم وسط بغداد وتم رميه على جانب الرصيف.

ووفقا للمصدر فإنه، حاليا يرقد الشخص بمستشفى “الشيخ زايد” وشبه فاقد للوعي، مشيرا إلى أنه تم التحفظ عليه لأغراض التحقيق.

من جانبه، أفاد مصدر أمني، بإقدام أب على قتل أبنه في العاصمة بغداد. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين أب وابنه تطورت الى السب والشتم ثم تطورت الى استخدام السلاح الخفيف من قبل الأب والذي قام باطلاق النار على ابنه ما أسفر عن مقتل الابن ضمن منطقة حي اور شمال شرقي بغداد".