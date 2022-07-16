شرطة بغداد تكشف عن انتشار صالات للقمار خلف واجهات لمقاهٍ 

شفق نيوز/ دعت قيادة شرطة بغداد، يوم السبت، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مقهى أو محل يستخدم كغطاء للعب القمار بمختلف أشكاله ومسمياته.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "انتشرت في الاونة الاخيرة وتحديداً في المناطق الشعبية بعض المقاهي التي تكون في ظاهرها مقهى وفي باطنها مكان للعب القمار والرايسز والروليت والكينو والزار".

وأشارت إلى أن هذه الأماكن تسمح "بدخول المراهقين، ناهيك عن تأثيرها الكبير على البنية المجتمعية"، مضيفة "وانطلاقاً من المصلحة العامة وإنفاذ القانون، تدعو قيادة شرطة محافظة بغداد المواطنين إلى التبليغ عن هذه الأماكن عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد ٤٢٧ وستكون هوية المتصل طي الكتمان".

وحذرت القيادة عقوبات تضمنها قانون العقوبات العراقي بحق كل من يمارس هذه الأنشطة.