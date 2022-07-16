سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة بغداد تكشف عن انتشار صالات للقمار خلف واجهات لمقاهٍ 

Category: أمـن

Date: 2022-07-16T14:58:52+0000
شرطة بغداد تكشف عن انتشار صالات للقمار خلف واجهات لمقاهٍ 

شفق نيوز/ دعت قيادة شرطة بغداد، يوم السبت، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مقهى أو محل يستخدم كغطاء للعب القمار بمختلف أشكاله ومسمياته.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "انتشرت في الاونة الاخيرة وتحديداً في المناطق الشعبية بعض المقاهي التي تكون في ظاهرها مقهى وفي باطنها مكان للعب القمار والرايسز والروليت والكينو والزار".

وأشارت إلى أن هذه الأماكن تسمح "بدخول المراهقين، ناهيك عن تأثيرها الكبير على البنية المجتمعية"، مضيفة "وانطلاقاً من المصلحة العامة وإنفاذ القانون، تدعو قيادة شرطة محافظة بغداد المواطنين إلى التبليغ عن هذه الأماكن عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد ٤٢٧ وستكون هوية المتصل طي الكتمان".

وحذرت القيادة عقوبات تضمنها قانون العقوبات العراقي بحق كل من يمارس هذه الأنشطة.

related

شرطة بغداد تكشف "سيناريو دهس وهمي" لابتزاز سائقي السيارات

Date: 2020-10-18 12:16:50
شرطة بغداد تكشف "سيناريو دهس وهمي" لابتزاز سائقي السيارات

العراق.. اعتقال مربية عنفت طفلا حتى الموت في بغداد

Date: 2021-10-18 09:52:52
العراق.. اعتقال مربية عنفت طفلا حتى الموت في بغداد

أصدر أوامر تعيين وصرف قروض..القبض على متهم بالاحتيال في بغداد

Date: 2020-12-14 05:43:33
أصدر أوامر تعيين وصرف قروض..القبض على متهم بالاحتيال في بغداد

شرطة بغداد تعلق على الفيديو المثير وتقر بإساءة أحد المنتسبين لطفل

Date: 2021-11-10 13:24:54
شرطة بغداد تعلق على الفيديو المثير وتقر بإساءة أحد المنتسبين لطفل

في قبضة الشرطة.. أب يقتل ابنه بعمر 3 سنوات "نحرا" في العاصمة بغداد

Date: 2021-01-04 06:19:24
في قبضة الشرطة.. أب يقتل ابنه بعمر 3 سنوات "نحرا" في العاصمة بغداد

بغداد.. الإطاحة بمتهمين بحوزتهما قطعة أثرية وآخر وفق قضايا مخدرات

Date: 2021-11-16 17:53:55
بغداد.. الإطاحة بمتهمين بحوزتهما قطعة أثرية وآخر وفق قضايا مخدرات

شرطة بغداد تحذر أصحاب الدراجات النارية

Date: 2021-01-04 07:23:53
شرطة بغداد تحذر أصحاب الدراجات النارية

إجراءات تفتيش تطيح بـ"إرهابيين" اثنين وضبط عجلة مسروقة في بغداد

Date: 2021-11-19 19:35:45
إجراءات تفتيش تطيح بـ"إرهابيين" اثنين وضبط عجلة مسروقة في بغداد