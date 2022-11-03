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شرطة بغداد تكشف أسباب الممارسة الأمنية وتؤكد: ستستمر وتنفذ بشكل مباغت (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-11-03T18:21:55+0000
شرطة بغداد تكشف أسباب الممارسة الأمنية وتؤكد: ستستمر وتنفذ بشكل مباغت (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الخميس، تنفيذ ممارسة أمنية إلى جانب تشكيلات أخرى ضمن العاصمة بغداد، للحد من الجريمة المنظمة والقبض على المطلوبين.

ويأتي ذلك، تأكيداً لخبر انفردت به وكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، مفاده أن العاصمة بغداد ستشهد ممارسة أمنية بدءاً من الساعة الخامسة عصرا، وحتى الـ12 مساءً، تتضمن فعالياتها تنفيذ مذكرات قبض صادرة بحق مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة، إضافة إلى انتشار أمني، ونصب نقاط تفتيش، وحجز عجلات (مظللة)، والتي لا تحمل لوحات تسجيل.

وأوضح مدير شرطة بغداد الكرخ، اللواء يحيى فيصل مجيد، لوكالة شفق نيوز إن "الممارسة الأمنية جاءت تنفيذاً لأوامر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووكيل شؤون الشرطة"، موضحاً أن "القطعات بدأت عملية الانتشار من الساعة 5 عصراً".

وأوضح مجيد، أن "الغرض من هذه الممارسة، هو الحد من الجريمة المنظمة وتنفيذ مذكرات القبض على المطلوبين، وإنهاء ظاهرة التسول المنتشرة في شوارع العاصمة، وإشعار المواطن بوجود الجهاز الأمني بينهم لغرض استتباب الأمن".

وأشار إلى أن "هذه الممارسات ستستمر في بغداد، وستنفذ بشكل مباغت وبأوقات مختلفة، لعدم السماح لمن تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

وأكد مجيد، أن "الممارسة المقامة حالياً شهدت القبض على مجموعة كبيرة من المواطنين لا يحملون أي مستمسك رسمي، وإرسالهم إلى المراكز الأمنية لتدقيق بياناتهم، فضلاً عن ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل لوحات وأخرى مظللة".

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