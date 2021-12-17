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شرطة بغداد تعلن الإطاحة بـ4 "إرهابيين" خلال 12 ساعة

Category: أمـن

Date: 2021-12-17T18:09:42+0000
شرطة بغداد تعلن الإطاحة بـ4 "إرهابيين" خلال 12 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، يوم الجمعة، القبض على اربعة متهمين بالإرهاب خلال الـ12 ساعة الماضية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز سيطرات الشعب وبعقوبة السياحي وشاطىء دجلة والتحرير القت القبض في كل منها على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وبهذا يكون عدد الملقى القبض عليهم بقضايا تتعلق بالارهاب اربعة متهمين خلال الـ١٢ ساعة الماضية فقط حيث حاول المتهمين النفاذ من السيطرات ولكن تم التأكد من اسمائهم في الحاسبات التي تم تزويد السيطرات بها".

واضافت "تبين انهم مطلوبين وفق قضايا تتعلق بالارهاب حيث تم اقتيادهم جميعا الى جهات الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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