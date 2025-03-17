شرطة بغداد تعلق على "انفجار وسط العاصمة": دراجة نارية انقلبت وأصيب راكباها

شفق نيوز/ أوضحت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء اليوم الاثنين، طبيعة "انفجار وسط العاصمة"، مؤكدة أن دراجة نارية انقلبت واندلعت النيران فيها وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا يستقلانها.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ما حصل هو "حادث انقلاب دراجة نارية، وقع في الساعة 21:00، داخل نفق العلاوي، وكان على متن الدراجة شخصان أحدهما من مواليد 2003، والآخر من مواليد 1995، وكلاهما يعملان كسبة".

وبينت أن "الحادث أسفر عن إصابتهما، حيث تم نقلهما إلى مستشفيي الكرامة واليرموك، في حين تعرضت الدراجة للاحتراق، وقد تولى مركز شرطة الصالحية اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة أعمال فوج طوارئ بغداد الثاني في المنطقة".

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته، وسط العاصمة، والقوات الأمنية تحقق فيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دراجة نارية انفجرت مساء اليوم لأسباب مجهولة، في مدخل نفق المتحف (المتحف العراقي) باتجاه منطقة المنصور".

ولفت المصدر إلى أن "الانفجار لم يسفر عن إصابات بشرية"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية وصلت لمكان الحادث للتأكد إن كان الحادث عرضياً أم مفتعلاً".