شرطة بغداد تعلق على الفيديو المثير وتقر بإساءة أحد المنتسبين لطفل

شفق نيوز / أصدرت قيادة شرطة بغداد، يوم الأربعاء، توضيحا بشأن اعتداء أحد منتسبيها على طفل أثناء ذهابه إلى واجب أمر قبض، فضلاً عن إساءته لسمعة الوظيفة.

ويأتي ذلك بعد أن تداولت مواقع تواصل اجتماعي، مقطع فيديو لأحد منتسبي مركز شرطة حسينية المعامل، التابع الى قيادة شرطة بغداد، مفاده أن المنتسب تعرض إلى ظلم من خلال تنفيذ أمر قبض وتحري بحق أحد المتهمين حسب ادعائه.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المنتسب الذي ظهر بمقطع الفيديو أقدم على الاعتداء على طفل أثناء ذهابه إلى واجب أمر القبض، بالإضافة إلى قيامه بتصرف يسيء إلى سمعة الوظيفة".

وأضافت أن "قائد شرطة بغداد اطلع على مضمون الفيديو، ووجه بتشكيل مجلس تحقيقي والذي أفضى الى إحالة المفرزة الى محكمة قوى الأمن الداخلي لثبوت تهمة التجاوز غير المبرر على العائلة والطفل".

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي لـ"وجود شكوى من أحد العائلات البغدادية التي تعرضت للاعتداء بسبب تصرف منسوبي المفرزة، والتي عززت شكواها بمقطع فيديو يبين الإساءة الكبيرة التي حصلت اتجاههم من قبل المفرزة، وتتحفظ القيادة على نشر المقطع الذي حصل فيه تجاوز على هذه العائلة حفاظا على العائلة الكريمة".