شرطة بغداد تعتقل 98 عربياً وأجنبياً وتكشف تهمتهم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، مساء اليوم الأحد، القبض على 98 مخالفاً لشروط الإقامة من الجنسيات العربية والأجنبية، وذلك في حملة أمنية واسعة لمتابعة العمالة الأجنبية ضمن قاطع المسؤولية.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها شرعت بتنفيذ حملة أمنية واسعة لمتابعة العمالة الأجنبية ضمن قاطع المسؤولية، وذلك في إطار تعزيز الأمن والنظام العام وتطبيق القوانين النافذة.

وبحسب البيان فقد أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 98 مخالفاً لشروط الإقامة من الجنسيات العربية والأجنبية، وتم إيداع جميع المخالفين التوقيف في مراكز الشرطة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وكانت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، إلقاء القبض على 126 مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات عربية وأجنبية، خلال حملة أمنية واسعة لمتابعة العمالة الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، الأحد، "القبض على 15 متسللاً أجنبياً من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي السليمانية وواسط".

ولفتت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".