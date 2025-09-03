شرطة بغداد تعتقل عصابة ابتكرت أسلوباً جديداً لاستدراج المواطنين

شفق نيوز- بغداد

تمكنت مفارز شرطة قسم البياع، يوم الأربعاء، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص امتهنوا الاحتيال بأسلوب جديد.

وذكر إعلام شرطة بغداد الكرخ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأشخاص كانوا يقومون بإيهام المواطنين بتعرض عجلة تابعة لهم للاحتراق من الداخل بطريقة مدروسة لا تثير الشكوك، ليقوموا بعدها باستعطاف الناس وجمع مبالغ مالية منهم بحجة الخسائر التي لحقت بهم".

وأضاف أنه "بعد التعمق في التحقيق ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحةً بافتعال الحريق والتجوال في المناطق المختلفة لاستدرار عطف المواطنين وجمع الأموال بطرق غير مشروعة".

كما أشارت القيادة، بحسب البيان، إلى أن "مثل هذه الأساليب الاحتيالية لن تمر دون محاسبة"، داعية المواطنين إلى "توخي الحذر وعدم الانخداع بمحاولات التضليل، والإبلاغ عن أي حالات مشابهة".