شرطة بغداد تعتقل شخصاً ادعى تعرض منزله للسرقة (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص ادعى تعرض منزله للسرقة ليتبين أنه هو من قام بالجريمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مكتب مكافحة إجرام الزهور (منطقة الحسينية شمالي بغداد) تلقى بلاغاً من مواطن أفاد بتعرض منزله للسرقة.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق عمل وباشر بعملية البحث والتحري "ليتبين أن الإخبار كان كاذباً وأن من قام بعملية السرقة هو المشتكي نفسه".

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط المسروقات بحوزته وهي "28 مثقالاً من الذهب، و4000 دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ مليوني دينار عراقي"، وتبين أن الأموال والمصوغات تعود لزوجته".

وأشارت إلى إيداع المتهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.